"Севилья" одержала крупную победу в матче Ла Лиги

В матче 34-го тура чемпионата Испании “Севилья” на выезде разгромила “Вальядолид” со счетом 3:0.

Победу севильскому клубу принесли голы Рафы Мира, Папу Гомеса и Хесуса Короны.

“Севилья”, набрав 47 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Вальядолид” с 35 очками остался на 17-й позиции.

“Вальядолид” – “Севилья” - 0:3 (0:0)

Голы: Мир, 50 - 0:1, Гомес, 78 - 0:2, Корона, 90 - 0:3

“Вальядолид”: Масип, Лукас Роза, Санчес, Торрес (Меса, 80), Эскудеро, Онгла, Мончу (Леон, 71), Кике Перес (Санчес, 59), Кенеди (Плано, 59), Плата, Ларин (Акинсола, 80).

“Севилья”: Дмитрович, Монтьель (Корона, 81), Рекик, Баде, Теллес (Акунья, 67), Ракитич (Гудель, 67), Гомес, Ламела, Оливер Торрес (Навас, 81), Гуйе (Фернандо, 76), Рафа Мир.

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