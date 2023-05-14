"Фиорентина" одержала домашнюю победу в Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии флорентийская “Фиорентина” на своем поле обыграла удинский “Удинезе" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Гаэтано Кастровилли и Джакомо Бонавентуры.

“Фиорентина”, набрав 49 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. “Удинезе” с 46 очками остался на 12-й позиции.

“Фиорентина” – “Удинезе” - 2:0 (1:0)

Голы: Кастровилли, 7 - 1:0, Бонавентура, 90

“Фиорентина”: Черофолини, Венути (Додо, 75), Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 60), Данкан (Мандрагора, 60), Барак (Бонавентура, 71), Брекало, Иконе (Гонсалес, 46), Кастровилли, Куаме.

“Удинезе”: Сильвестри, Эбоселе (Удоджи, 62), Бекао, Перес, Бийол, Зегелар (Арслан, 62), Перейра, Уолас, Ловрич (Семеду, 78), Самарджич (Пафунди, 84), Несторовски.

Удаления: Бонавентура (90+6), Бекао (90+6).

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