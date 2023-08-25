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Севилья объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии

Новости футбола Сегодня, 01:20
Севилья объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Фото: сайт Севильи/Автор неизвестен

Пресс-служба “Севильи” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника берлинской “Герты” и сборной Бельгии Доди Лукебаккио.

Испанский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Бельгиец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

25-летний Лукебаккио выступал за “Герту” с лета 2019 года. Он перешел в немецкий клуб из английского “Уотфорда”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Берлина 100 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 18 результативных передач. Ранее он также играл за “Андерлехт”, “Тулузу”, “Шарлеруа”, “Фортуну” и “Вольфсбург”.

Лукебаккио с 2020 играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду восемь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что “Севилья” в прошлом сезоне стала победителем Лиги Европы. Таким образом, севильский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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