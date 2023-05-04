"Севилья" обыграла клуб из Барселоны

В матче 33-го тура чемпионата Испании “Севилья” на своем поле обыграла “Эспаньол” из Барселоны" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Брайана Хиля, Лукаса Окампоса и Папы Гуйе. За гостей отличился Хави Пуадо, а также Карим Рекик, который забил в собственные ворота.

“Севилья”, набрав 44 очка, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 31 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Севилья” – “Эспаньол” - 3:2 (1:2)

Голы: Хиль, 22 - 1:0, Рекик, 29 (автогол) - 1:1, Пуадо, 43 - 1:2, Окампос, 69 (с пенальти) - 2:2, Гуйе, 88 - 3:2

“Севилья”: Дмитрович, Навас, Рекик, Гудель, Теллес (Акунья, 46), Ракитич, Оливер Торрес (Баде, 90), Сусо (Окампос, 33), Гуйе, Хиль (Монтьель, 76), Рафа Мир (Эн-Несири, 46).

“Эспаньол”: Пачеко, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Монтес, Оливан (Санчес, 66), Денис Суарес (Экспосито, 81), Дардер (Винисиус Коста, 60), Меламед (Баре, 82), Пуадо, Хоселу.

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