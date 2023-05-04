Главный тренер ПСЖ принял решение по Месси

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье продолжает рассчитывать на аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, наставник готов использовать аргентинца после того, как он отбудет двухнедельное отстранение от работы с основным составом. Если форвард будет находиться в хорошей форме, то сможет выходить на поле.

Напомним, что руководство парижан наказало Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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