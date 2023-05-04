Зидан может возглавить неожиданный клуб

“Марсель” рассматривает возможность приглашения в клуб бывшего тренера “Реала” Зинедина Зидана.

Отметим, что в услугах француза также заинтересованы “Ювентус”, ПСЖ и “Реал”.

По данным источника, решение будет зависеть от того, примет ли нынешний главный тренер “Марселя” Игорь Тудор предложение возглавить “Ювентус”.

Ранее сообщалось, что “Реал” видит в Зидане замену действующему тренеру Карло Анчелотти.