"Севилья" может подписать экс-защитника киевского "Динамо"

“Севилья” проявляет интерес к австрийскому защитнику “Црвены Звезды” Александару Драговичу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

31-летний Драгович выступает за “Црвену Звезду” с 2021 года. Ранее он играл за “Аустрию”, “Базель”, киевское “Динамо”, “Байер” и “Лестер”. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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