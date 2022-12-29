Агент Жоржиньо отреагировал на интерес "Наполи"

Жоао Сантос, агент итальянского полузащитника лондонского “Челси” Жоржиньо, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется неаполитанский “Наполи”.

“Мы были бы рады предложению из Неаполя. ”Наполи" является особенным клубом для Жоржиньо. Впрочем, пока что разговора с ними у нас не было", - цитирует слова Сантоса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт хавбека с английским клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Челси" 20 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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