Агент Жоржиньо отреагировал на интерес "Наполи"
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен
Жоао Сантос, агент итальянского полузащитника лондонского “Челси” Жоржиньо, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется неаполитанский “Наполи”.
“Мы были бы рады предложению из Неаполя. ”Наполи" является особенным клубом для Жоржиньо. Впрочем, пока что разговора с ними у нас не было", - цитирует слова Сантоса журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что контракт хавбека с английским клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Челси" 20 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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