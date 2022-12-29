Мората может продолжить карьеру в Англии

Форвард “Атлетико” и сборной Испании Альваро Мората может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как пишет источник, в услугах футболиста заинтересован “Манчестер Юнайтед”.

По данным британской прессы, “МЮ” надеется арендовать Морату до конца нынешнего сезона.

Напомним, что перед стартом ЧМ-2022 в Катаре “красные дьяволы” прекратили сотрудничество с нападающим Криштиану Роналду.

Ожидается, что Мората станет заменой португальцу в нападении.