Сеск Фабрегас завершил карьеру футболиста и нашел новую профессию

Известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас в своем инстаграме сообщил о завершении карьеры футболиста.

Испанец принял решение перейти на тренерскую работу и в ближайшее время начнет тренировать молодежный состав итальянского клуба “Комо”.

36-летний Фабрегас ранее выступал за “Арсенал”, “Барселону”, “Челси", “Монако” и “Комо”. За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 15 голов. 2-кратный чемпион Англии, чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, 2-кратный чемпион Европы, чемпион мира.