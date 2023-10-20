Сегодня стартует Африканская футбольная лига. Что это за турнир и кто участвует?

Сегодня состоится первый в истории футбольный матч нового турнира в Африке - AFL.

Африканская футбольная лига должен стать ежегодным турниром, который проводит CAF. Первоначально турнир назывался Суперлига Африки, планировалось участие 24 клубов по системе понижения и повышения, однако в первом сезоне примут участие только 8 клубов. AFL будет проходить параллельно с другим клубным африканским турниром: Лигой чемпионов CAF. Возвращение к идее с 24 командами планируется в следующем году.

Общий призовой фонд турнира составит 14,4 млн долларов.

Призовой фонд Африканской футбольной лиги 2023

4 млн долларов для победителя

3 млн долларов для финалиста

1,7 млн долларов для каждого полуфиналиста

1 млн долларов для каждого четвертьфиналиста

В первом розыгрыше турнира примут участие клубы из восьми стран из разных частей Африки.

Участники Африканской футбольной лиги 2023

Симба (Танзания)

Аль-Ахли (Египет)

Петру Атлетику (Ангола)

Мамелоди Сандаунс (Южная Африка)

Мазембе (Конго)

Эсперанс (Тунис)

Эньимба (Нигерия)

Видад (Марокко)

Первый сезон турнира пройдет по олимпийской системе. Четвертьфинал, полуфинал и финал будут состоять из двух матчей: дома и на выезде.

Пилотный розыгрыш состоится с 20 октября по 11 ноября 2023.

Африканская футбольная лига. Четвертьфинал

Симба - Аль-Ахли (20 и 24 октября) Петру Атлетику - Мамелоди Сандаунс (21 и 24 октября) Мазембе - Эсперанс (22 и 25 октября) Эньимба - Видад (22 и 25 октября)

Африканская футбольная лига. Полуфинал

Победитель Четвертьфинала 1 - победитель Четвертьфинала 4 (29 октября и 1 ноября) Победитель Четвертьфинала 2 - победитель Четвертьфинала 3 (29 октября и 1 ноября)

Африканская футбольная лига. Финал

Победитель Полуфинала 1 - Победитель Полуфинала 2 (5 и 11 ноября)

Команды, указанные в парах первыми, проведут стартовые игры на своем поле. В скобках указаны даты матчей.