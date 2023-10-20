Сегодня стартует Африканская футбольная лига. Что это за турнир и кто участвует?
Сегодня состоится первый в истории футбольный матч нового турнира в Африке - AFL.
Африканская футбольная лига должен стать ежегодным турниром, который проводит CAF. Первоначально турнир назывался Суперлига Африки, планировалось участие 24 клубов по системе понижения и повышения, однако в первом сезоне примут участие только 8 клубов. AFL будет проходить параллельно с другим клубным африканским турниром: Лигой чемпионов CAF. Возвращение к идее с 24 командами планируется в следующем году.
Общий призовой фонд турнира составит 14,4 млн долларов.
Призовой фонд Африканской футбольной лиги 2023
- 4 млн долларов для победителя
- 3 млн долларов для финалиста
- 1,7 млн долларов для каждого полуфиналиста
- 1 млн долларов для каждого четвертьфиналиста
В первом розыгрыше турнира примут участие клубы из восьми стран из разных частей Африки.
Участники Африканской футбольной лиги 2023
- Симба (Танзания)
- Аль-Ахли (Египет)
- Петру Атлетику (Ангола)
- Мамелоди Сандаунс (Южная Африка)
- Мазембе (Конго)
- Эсперанс (Тунис)
- Эньимба (Нигерия)
- Видад (Марокко)
Первый сезон турнира пройдет по олимпийской системе. Четвертьфинал, полуфинал и финал будут состоять из двух матчей: дома и на выезде.
Пилотный розыгрыш состоится с 20 октября по 11 ноября 2023.
Африканская футбольная лига. Четвертьфинал
- Симба - Аль-Ахли (20 и 24 октября)
- Петру Атлетику - Мамелоди Сандаунс (21 и 24 октября)
- Мазембе - Эсперанс (22 и 25 октября)
- Эньимба - Видад (22 и 25 октября)
Африканская футбольная лига. Полуфинал
- Победитель Четвертьфинала 1 - победитель Четвертьфинала 4 (29 октября и 1 ноября)
- Победитель Четвертьфинала 2 - победитель Четвертьфинала 3 (29 октября и 1 ноября)
Африканская футбольная лига. Финал
Победитель Полуфинала 1 - Победитель Полуфинала 2 (5 и 11 ноября)
Команды, указанные в парах первыми, проведут стартовые игры на своем поле. В скобках указаны даты матчей.