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Сегодня стартует Африканская футбольная лига. Что это за турнир и кто участвует?

Новости футбола Сегодня, 10:50
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Сегодня стартует Африканская футбольная лига. Что это за турнир и кто участвует? Сегодня стартует Африканская футбольная лига. Что это за турнир и кто участвует?

Сегодня состоится первый в истории футбольный матч нового турнира в Африке - AFL.

Африканская футбольная лига должен стать ежегодным турниром, который проводит CAF. Первоначально турнир назывался Суперлига Африки, планировалось участие 24 клубов по системе понижения и повышения, однако в первом сезоне примут участие только 8 клубов. AFL будет проходить параллельно с другим клубным африканским турниром: Лигой чемпионов CAF. Возвращение к идее с 24 командами планируется в следующем году.

Общий призовой фонд турнира составит 14,4 млн долларов.

Призовой фонд Африканской футбольной лиги 2023

  • 4 млн долларов для победителя
  • 3 млн долларов для финалиста
  • 1,7 млн долларов для каждого полуфиналиста
  • 1 млн долларов для каждого четвертьфиналиста

В первом розыгрыше турнира примут участие клубы из восьми стран из разных частей Африки.

Участники Африканской футбольной лиги 2023

  • Симба (Танзания)
  • Аль-Ахли (Египет)
  • Петру Атлетику (Ангола)
  • Мамелоди Сандаунс (Южная Африка)
  • Мазембе (Конго)
  • Эсперанс (Тунис)
  • Эньимба (Нигерия)
  • Видад (Марокко)

Первый сезон турнира пройдет по олимпийской системе. Четвертьфинал, полуфинал и финал будут состоять из двух матчей: дома и на выезде.

Пилотный розыгрыш состоится с 20 октября по 11 ноября 2023.

Африканская футбольная лига. Четвертьфинал

  1. Симба - Аль-Ахли (20 и 24 октября)
  2. Петру Атлетику - Мамелоди Сандаунс (21 и 24 октября)
  3. Мазембе - Эсперанс (22 и 25 октября)
  4. Эньимба - Видад (22 и 25 октября)

Африканская футбольная лига. Полуфинал

  1. Победитель Четвертьфинала 1 - победитель Четвертьфинала 4 (29 октября и 1 ноября)
  2. Победитель Четвертьфинала 2 - победитель Четвертьфинала 3 (29 октября и 1 ноября)

Африканская футбольная лига. Финал

Победитель Полуфинала 1 - Победитель Полуфинала 2 (5 и 11 ноября)

Команды, указанные в парах первыми, проведут стартовые игры на своем поле. В скобках указаны даты матчей.

Связанные команды и лиги
Мамелоди Сандаунс Симба Дар-эс-Салам Аль-Ахли Петру Атлетику Эньимба Эсперансе СТ
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