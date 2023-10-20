Махачев – Волкановски 2. Полное расписание боев, дата и время

В субботу, 21 октября, состоится UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ, в "Арене Этихад".

Предварительная карта турнира UFC 294 начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени, а основная карта запланирована на 21:00 по CET. Главное событие кард Махачев - Волкановский ожидается не ранее 23:00.

Полное расписание основного карду:

Ислам Махачев - Александр Волкановский (Бой за чемпионский пояс в легком весе);

Камару Усман - Хамзат Чимаев (Средний вес);

Магомед Анкалаев - Джонни Уокер (Полутяжелый вес);

Икрам Алискеров - Варлей Алвес (Средний вес);

Саид Нурмагомедов - Муин Гафур (Легчайший вес).

Полное расписание предварительного карду:

Тим Эллиотт - Мухаммад Мокаев (Легчайший вес);

Мохаммад Яхья - Тревор Пик (Легкий вес);

Джавид Башарат - Виктор Генри (Легчайший вес);

Абу Азайтар - Седрик Думбе (Средний вес);

Майк Бриден - Аншул Джубли (Легкий вес);

Натаньель Вуд - Мухаммад Наимов (Легчайший вес);

Виктория Дудакова - Джин Ю Фрей (Женский минимальный вес);

Шарабутдин Магомедов - Бруно Сильва (Средний вес).