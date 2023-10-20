Махачев – Волкановски 2. Полное расписание боев, дата и время
Новости MMA Сегодня, 09:40
Махачев – Волкановски 2. Полное расписание боев, дата и время
В субботу, 21 октября, состоится UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ, в "Арене Этихад".
Предварительная карта турнира UFC 294 начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени, а основная карта запланирована на 21:00 по CET. Главное событие кард Махачев - Волкановский ожидается не ранее 23:00.
Полное расписание основного карду:
- Ислам Махачев - Александр Волкановский (Бой за чемпионский пояс в легком весе);
- Камару Усман - Хамзат Чимаев (Средний вес);
- Магомед Анкалаев - Джонни Уокер (Полутяжелый вес);
- Икрам Алискеров - Варлей Алвес (Средний вес);
- Саид Нурмагомедов - Муин Гафур (Легчайший вес).
Полное расписание предварительного карду:
- Тим Эллиотт - Мухаммад Мокаев (Легчайший вес);
- Мохаммад Яхья - Тревор Пик (Легкий вес);
- Джавид Башарат - Виктор Генри (Легчайший вес);
- Абу Азайтар - Седрик Думбе (Средний вес);
- Майк Бриден - Аншул Джубли (Легкий вес);
- Натаньель Вуд - Мухаммад Наимов (Легчайший вес);
- Виктория Дудакова - Джин Ю Фрей (Женский минимальный вес);
- Шарабутдин Магомедов - Бруно Сильва (Средний вес).
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