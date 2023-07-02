Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

В матче ¼ финала молодежного чемпионата Европы сборная Украины обыграла сборную Франции со счетом 3:1 и вышла в полуфинал.

Победу украинской команде принесли дубль Георгия Судакова и гол Артема Бондаренко. У французов гол забил Райан Шерки.

В полуфинале сборная Украины сыграет со сборной Испании.

Франция U21 – Украина U21 - 1:3 (1:2)

Голы: Шерки, 19 - 1:0, Судаков, 32 (с пенальти) - 1:1, Судаков, 44 - 1:2, Бондаренко, 86 - 1:3

Франция U21: Шевалье, Калулу, Лукеба, Симакан (Жандре, 72), Нкунку, Какре, Тюрам (Адли, 72), Ле Фе, Шерки (Калимуэндо, 80), Барколя, Гуири (Ваи, 72).

Украина U21: Трубин, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Судаков, Бондаренко (Желизко, 88), Бражко, Кащук (Назаренко, 59), Крыськив (Сикан, 59), Мудрик (Брагару, 78).