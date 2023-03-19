Сборная Украины проиграла в финале чемпионата Европы

Женская сборная Украины в финальном матче чемпионата Европы по футзалу проиграла сборной Испании со счетом 1:5.

Украинки сумели забить гол в концовке встречи, отличилась Шульга.

Украина – Испания – 1:5 (0:3)

Голы: Пеке 1 (с пенальти) - 0:1, Бабенко, 11 (автогол) - 0:2, Пасс, 20 - 0:3, Сампер, 21 - 0:4, Шульга, 36 - 1:4, Дани, 37 - 1:5

Украина: Кислова (Терех, 21), Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Скибина, Бабенко, Дятел, Митрофанская.

Испания: Сильвия (Марта, 21), Майте, Дани, Сампер, Пеке, Ноэлия, Анхелес, Л.Кордоба, Луси, де Пасс, Антиа Перес, Санс, И.Кордоба.

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