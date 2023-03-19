ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1

В матче 28-го тура чемпионата “Пари Сен-Жермен” на своем поле проиграл “Ренну” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Карла Токо-Экамби и Арно Калимуэндо.

“Ренн”, набрав 50 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ с 66 очками остался на первом месте.

ПСЖ – “Ренн” - 0:2 (0:1)

Голы: Токо-Экамби, 45 - 0:1, Калимуэндо, 48 - 0:2

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Заир-Эмери, 46), Бернат (Саншеш, 55), Битшиабу, Данилу Перейра, Мендеш, Верратти, Фабиан Руис (Экитик, 56), Витинья, Месси, Мбаппе.

“Ренн”: Манданда, Спенс (Траоре, 78), Ву, Теате, Омари, Трюффер (Мелинг, 5), Дуэ (Гуири, 71), Бурижо, Угошукву (Сантамария, 78), Калимуэндо (Сала, 78), Токо-Экамби.

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