ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата “Пари Сен-Жермен” на своем поле проиграл “Ренну” со счетом 0:2.
Победу гостям принесли голы Карла Токо-Экамби и Арно Калимуэндо.
“Ренн”, набрав 50 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ с 66 очками остался на первом месте.
ПСЖ – “Ренн” - 0:2 (0:1)
Голы: Токо-Экамби, 45 - 0:1, Калимуэндо, 48 - 0:2
ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Заир-Эмери, 46), Бернат (Саншеш, 55), Битшиабу, Данилу Перейра, Мендеш, Верратти, Фабиан Руис (Экитик, 56), Витинья, Месси, Мбаппе.
“Ренн”: Манданда, Спенс (Траоре, 78), Ву, Теате, Омари, Трюффер (Мелинг, 5), Дуэ (Гуири, 71), Бурижо, Угошукву (Сантамария, 78), Калимуэндо (Сала, 78), Токо-Экамби.
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