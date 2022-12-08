Сборная Португалии ответила на слухи о желании Роналду уехать с ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявление, опровергнув слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду хотел покинуть расположение команды, так как его не выпустили в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 со сборной Швейцарии (6:1).

"Португальская футбольная федерация хочет прояснить, что капитан нашей команды Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть команду во время чемпионата мира в Катаре. Криштиану ежедневно добивается уникальных достижений, он служит сборной и стране. Это нужно уважать. Это свидетельствует о его безупречном уровне приверженности национальной команде. Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всего матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована, если необходимо об этом говорить, в победном матче против Швейцарии. Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники Португальской футбольной федерации, с первого дня привержена мнению о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны", - говорится в заявлении.

37-летний Роналду на ЧМ-2022 провел четыре матча и забил один гол с пенальти.

Не пропустите: "Бавария" определилась с будущим Мусиалы.