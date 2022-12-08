"Бавария" определилась с будущим Мусиалы

“Бавария” хочет как можно скорее продлить контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

Как заявил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич, клуб уже провел переговоры с мамой игрока и его агентами.

“Мы провели переговоры и сказали, что рады иметь такого футболиста в составе. После чемпионата мира мы начнем обсуждать детали нового контракта", - сказал представитель “Баварии”.

Напомним, что действующий контракт с 19‑летним игроком рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне молодой хавбек сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.