Сборная Польши рассталась с главным тренером

Пресс-служба польской футбольной ассоциации на официальном сайте объявила о расставании с главным тренером национальной команды Чеславом Михневичем.

Стороны приняли решение не продлевать контракт, который завершается 31 декабря 2022 года. Таким образом, в ближайшее время поляки начнут поиски нового тренера. Одним из кандидатов является украинец Андрей Шевченко.

52-летний Михневич тренировал сборную Польши с января 2022 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, одержала пять побед, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. На чемпионате мира-2022 поляки дошли до 1/8 финала, где проиграли сборной Франции (1:3).

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