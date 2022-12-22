Пока остается в больнице: состояние здоровья Пеле вновь ухудшилось

Состояние здоровья легенды мирового футбола Пеле вновь ухудшилось.

Как сообщили в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, у бразильца диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

По словам врачей, рак продолжает прогрессировать и теперь Пеле придется остаться в больнице под усиленным наблюдением и лечением.

Напомним, что бразильца доставили в больницу 29 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья. Тогда же СМИ выяснили, что химиотерапия перестала давать нужный результат, но в то же время Пеле чувствовал себя нормально.