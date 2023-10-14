Сборная Коста-Рики оригинальным образом ищет главного тренера

Федерация футбола Коста-Рики удивляет футбольное сообщество при поиске нового главного тренера для сборной.

Сборная уже четыре месяца находится без наставника после ухода Луиса Фернандо Суареса.Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера является Клаудио Вивас.

На испанском портале Futbol Jobs опубликовано объявление с вакансией главного тренера. Соискателям предлагается зарплата в размере 50 тысяч долларов в месяц и указано, что федерация готова обеспечить его техническим персоналом.

На сегодняшний день вакансией заинтересовались 22 кандидата.В скором времени рекрутеры отберут лучших и представят их на рассмотрение федерации.

Добавим, что отбор на Чемпионат Мира в Северной и Центральной Америке еще не стартовал, поэтому у Коста-Рики еще есть немного времени.