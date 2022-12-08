Сборная Испании назначила нового главного тренера вместо уволенного Луиса Энрике

Пресс-служба сборной Испании на официальном сайте объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды.

Специалист будет работать с командой в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024. Де ла Фуэнте сменил Луиса Энрике, который был уволен после вылета команды в 1/8 финала чемпионата мира-2022 от Марокко (0:0, по пенальти - 0:3).

61-летний де ла Фуэнте ранее тренировал “Португалете”, “Аурреру”, “Бильбао Атлетик”, юношескую и молодежную сборные Испании.

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