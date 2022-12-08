В Федерации футбола Англии приняли решение по будущему Саутгейта

В Федерации футбола Англии не хотят прекращать сотрудничество с главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом.

Как сообщает Daily Mail, чиновники хотят, чтобы именно этот тренер готовил сборную к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что соглашение специалиста с командой рассчитано конца европейского первенства.

В то же время источник отмечает, что сам Саутгейт может решить покинуть команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что 10 декабря Англия сыграет против команды Франции в четвертьфинале ЧМ-2022.