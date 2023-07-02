Сборная Англии вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

В матче ¼ финала молодежного чемпионата Европы сборная Англии обыграла сборную Португалии со счетом 1:0 и вышла в полуфинал.

Победу английской команде принес гол Энтони Гордона.

В полуфинале Англия сыграет с Израилем.

Англия U21 – Португалия U21 - 1:0 (1:0)

Гол: Гордон, 34 - 1:0

Англия U21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс (Джонсон, 74), Рэмзи (Смит-Роу, 67), Гомес (Скипп, 80), Джонс, Гарнер, Гиббс-Уайт, Мадуэке (Палмер, 74), Гордон.

Португалия U21: Биаи, Пенетра, Амару, Тавареш, Данташ, Кошта (Бернарду, 46), Невеш, Зе Карлуш, Нету (Витинья, 90), Консейсау (Морейра, 87), Фабиу Силва (Араужу, 65).