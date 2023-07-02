Сборная Англии вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Новости футбола Сегодня, 14:02
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
В матче ¼ финала молодежного чемпионата Европы сборная Англии обыграла сборную Португалии со счетом 1:0 и вышла в полуфинал.
Победу английской команде принес гол Энтони Гордона.
В полуфинале Англия сыграет с Израилем.
Англия U21 – Португалия U21 - 1:0 (1:0)
Гол: Гордон, 34 - 1:0
Англия U21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс (Джонсон, 74), Рэмзи (Смит-Роу, 67), Гомес (Скипп, 80), Джонс, Гарнер, Гиббс-Уайт, Мадуэке (Палмер, 74), Гордон.
Португалия U21: Биаи, Пенетра, Амару, Тавареш, Данташ, Кошта (Бернарду, 46), Невеш, Зе Карлуш, Нету (Витинья, 90), Консейсау (Морейра, 87), Фабиу Силва (Араужу, 65).
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