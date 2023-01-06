"Саутгемптон" купил полузащитника сборной Хорватии

Пресс-служба “Саутгемптона” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника загребского “Динамо” и сборной Хорватии Мислава Оршича.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2025 года.

30-летний Оршич выступал за “Динамо" с 2018 года. Всего он провел за клуб 214 матчей во всех турнирах, забил 91 гол и отдал 40 результативных передач. Ранее играл за “Интер” (Запрешич), “Специю”, “Риеку”, “Целе”, “Чоннам Дрэгонз”, “Чанчунь Ятай” и “Ульсан Хендэ”. За сборную Хорватии сыграл 22 матча и забил два гола.

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