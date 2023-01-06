"Манчестер Юнайтед" может помочь "Аль-Наср" заявить Роналду

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к нападающему “Аль-Наср” и сборной Камеруна Венсану Абубакару, сообщает Okaz.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно. Если сделка состоится, то саудовский клуб освободит в заявке слот для иностранного футболиста. Таким образом, “Аль-Наср” сможет заявить португальского новичка Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел за “Аль-Наср” 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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