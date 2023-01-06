"Брентфорд" провернул рекордный для себя трансфер

Английский “Брентфорд” усилил состав вингером немецкого “Фрайбурга” Кевином Шаде.

Как пишет сайт англичан, 21-летний немец подписал арендное соглашение до конца сезона.

По условиям контракта, после этого Шаде подпишет полноценный контрактом с “Брентфордом” на 5 лет.

Интересно, что за новичка англичане заплатят рекордную для себя сумму - 25 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой футболист провел 12 матчей и забил 1 гол.