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Саудовская Аравия и Таиланд заключительные участники плей-офф Кубка Азии. Результаты группы F

Новости футбола Сегодня, 12:06
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Саудовская Аравия и Таиланд заключительные участники плей-офф Кубка Азии. Результаты группы F Саудовская Аравия и Таиланд заключительные участники плей-офф Кубка Азии. Результаты группы F

Состоялись заключительные матчи группового этапа Кубка Азии. В четверг, 25 января, за последние места в плей-офф боролись участники группы F.

Кыргызстан - Оман - 1:1

На восьмой минуте игры оманцы вышли вперед благодаря голу Аль-Гассани. До конца первого тайма счет не изменился. Оман больше владел мячом и спокойно контролировал ход игры. Во втором тайме Кыргызстан немного выровнял игру. Хотя в атаке все равно острее были оманцы. Это не помешало киргизам сравнять счет за десять минут до конца основного времени. Автором мяча стал Джоэл Коджо.

Счет в матче больше не менялся. Кыргызстан набирает первое очко на турнире, занимает четвертое место и вылетает. Оман занимает третью строчку с двумя очками.

Саудовская Аравия - Таиланд - 0:0

Матч двух лидеров группы завершился при ничейном результате. Однако, Саудовская Аравия была гораздо опаснее и только чудом не забила. На 12 минуте Радиф не смог реализовать пенальти. А по ходу игры, саудиты не забили еще несколько хороших возможностей. Таиланд не нанес ни одного удара в створ ворот соперника, но и не пропустил.

Нулевая ничья в матче третьего тура в группе F. Саудовская Аравия выходит в плей-офф с первого места, а Таиланд с второго.

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