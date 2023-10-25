Игрок из Аль-Нассра Садио Мане приобрел футбольный клуб во Франции, сообщает 13football.

Сенегалец стал владельцем клуба "Бурж Фут 18", который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Франции. Клуб был основан три года назад, и Мане принимал участие в его деятельности. У него теплые отношения с текущим владельцем.

Теперь футболист станет владельцем команды. Переговоры находятся на завершающей стадии. Эту информацию также подтверждают власти французской коммуны.

После семи туров "Бурж Фут 18" набрал всего четыре очка и занимает 13-е место в группе В четвертого дивизиона Франции. В нынешнем сезоне Мане провел 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.