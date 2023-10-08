Руни уволен из Ди Си Юнайтед

Легендарный нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни покидает должность главного тренера Ди Си Юнайтед. Пресс-служба американского клуба объявила о прекращении сотрудничества с 37-летним англичанином по обоюдному согласию сторон.

Пресс-служба клуба передала слова исполнительного директора и совладельца клуба Джейсона Левьена, что клуб благодарен Руни, но они ищут нового тренера.

"Мы провели беседу с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше пойти разными дорогами. Это решение даёт нашему следующему тренеру возможность привнести новую философию и структуру в наш клуб.

Мы благодарны Уэйну Руни за всё, что он сделал для Ди Си Юнайтед сначала в статусе игрока и капитана, а затем уже в статусе тренера"

Уэйн Руни был назначен на должность главного тренера Ди Си Юнайтед в июле 2022 года. Сейчас вашингтонский клуб занимает девятое место в Восточной конференции МЛС, борясь за попадание в плей-офф.