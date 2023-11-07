Руни признался, что имел проблемы с алкоголем

Уэйн Руни рассказал о том, что имел проблемы с алкголем в начале своей карьеры, об этом сообщает TalkSport.

«Ехал домой, пару дней сидел там и не выходил, пил почти до обморока. Я не хотел быть рядом с людьми, потому что иногда ты чувствуешь себя смущенным. Иногда ты чувствуешь, что подвел людей, и в конце концов я не знал, как иначе справиться с этим. Когда вы не пользуетесь помощью и руководством других, вы можете оказаться в очень непростом положении, и я был в нем несколько лет. К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить с людьми о проблемах», - сказал Руни.

Уэйн завершил карьеру футболиста в 2021 году в составе Дерби Каунти. После этого там же работал тренером, после чего возглавил американский Ди Си Юнайтед. 8 октября покинул пост главного тренера клуба по соглашению сторон, а через три дня возглавил Бирмингем.

На данный момент «синие» под его руководством идут на 15-м месте в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на 6 баллов.