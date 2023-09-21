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Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола

Новости футбола Сегодня, 04:34
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за подход, который организация использует в отношении украинского футбола.

Палкин подчеркнул, что ФИФА разрушила украинский футбол и негативно повлияла на конкурентоспособность и организацию клуба.

По его словам, проблемы возникли после того, как ФИФА разрешила иностранным игрокам расторгать контракты и переходить в другие клубы без компенсации.

"Шахтёр" имел задолженность в размере 40 миллионов евро за непогашенные платежи по подписаниям игроков. Оплата по частям является распространенной практикой, но после разрешения ФИФА на переходы игроков, клуб оказался без каких-либо возможностей получить комендантский сбор", - сказал он.

Палкин добавил, что ФИФА не считается с интересами иностранных клубов и игроков, так как разрешает им покинуть команду, несмотря на действующий контракт. Функционер считает, что такими действиями организация ставит под угрозу доходы клубов.

Напомним, что после начала войны почти все легионеры “Шахтера” перешли в другие клубы практически бесплатно.

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