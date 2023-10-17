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Руководство Сампдории поддерживает Пирло и не планирует его увольнять

Новости футбола Сегодня, 13:28
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Руководство Сампдории поддерживает Пирло и не планирует его увольнять Фото: https://www.instagram.com/andreapirlo21/

Руководство Сампдории доверяет своему нынешнему главному тренеру Андреа Пирло и не планирует его увольнять, сообщает Gazzetta.

Несмотря на не очень удачный старт нового сезона в Серии B, в девяти матчах команда Пирло имеет одну победу, три ничьи и пять поражений. Сампдория занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Однак в клубе доверяют тренеру и верят, что он может вывести команду на высший уровень, потому что он отличный менеджер.

Напомним, что Андреа Пирло находился под угрозой увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды. Генуэццы проиграли последний матч перед международной паузой Катандзаро со счетом 1:2. Напомним, в нынешней кампании с клуба сняли два очка из-за финансовых нарушений со стороны предыдущего владельца Массимо Ферреро.

Руководство Сампдории дало Пирло время на исправление ситуации, по крайней мере до следующего матча против Асколи. Андреа стал тренером генуэцев в июне этого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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