Руководство Сампдории поддерживает Пирло и не планирует его увольнять

Руководство Сампдории доверяет своему нынешнему главному тренеру Андреа Пирло и не планирует его увольнять, сообщает Gazzetta.

Несмотря на не очень удачный старт нового сезона в Серии B, в девяти матчах команда Пирло имеет одну победу, три ничьи и пять поражений. Сампдория занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Однак в клубе доверяют тренеру и верят, что он может вывести команду на высший уровень, потому что он отличный менеджер.

Напомним, что Андреа Пирло находился под угрозой увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды. Генуэццы проиграли последний матч перед международной паузой Катандзаро со счетом 1:2. Напомним, в нынешней кампании с клуба сняли два очка из-за финансовых нарушений со стороны предыдущего владельца Массимо Ферреро.

Руководство Сампдории дало Пирло время на исправление ситуации, по крайней мере до следующего матча против Асколи. Андреа стал тренером генуэцев в июне этого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.