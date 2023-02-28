"Рух" вылетел из Юношеской Лиги чемпионов, проиграв итальянскому топ-клубу

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА львовский “Рух” проиграл “Милану" со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Единственный гол в концовке встречи забил Кевин Дзероли.

“Милан” Италия, U19 - “Рух” Украина, U-19 - 1:0 (0:0)

Голы: Дзероли, 85 - 1:0

“Милан”: Нава - Бакуне, Коубис, Симич, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзероли - Траоре, Лонги (Куэнка, 62), Эль-Хилали (Бартезаги, 90+4).

“Рух”: Герета - Роман, Холод, Слюбик, Китела - Пидгурский, Сапуга, Русяк (Квас, 87), Добрянский (Касарда, 82), Столярчук - Панченко (Боцкив, 76).

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