"Шахтер" разгромил "Минай" в матче УПЛ
Новости футбола Сегодня, 10:16
Фото: твиттер УПЛ/Автор неизвестен
Донецкий “Шахтер" уверенно победил “Минай” в первом матче УПЛ в 2023 году.
Победу “горнякам” принесли дубль Сикана и голы Степаненко и Судакова с пенальти.
В составе ужгородской команды единственной гол забил Воробчак.
После 13-сыгранных матчей у “Шахтера” 33 балла и второе место в турнирной таблице. Лидирует “Днепр-1”, у которого 35 баллов и на две игры больше.
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