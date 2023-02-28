"Шахтер" разгромил "Минай" в матче УПЛ

Донецкий “Шахтер" уверенно победил “Минай” в первом матче УПЛ в 2023 году.

Победу “горнякам” принесли дубль Сикана и голы Степаненко и Судакова с пенальти.

В составе ужгородской команды единственной гол забил Воробчак.

После 13-сыгранных матчей у “Шахтера” 33 балла и второе место в турнирной таблице. Лидирует “Днепр-1”, у которого 35 баллов и на две игры больше.