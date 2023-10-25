Роналду забил 14 голов в 13 матчах за Аль-Насср

Криштиану Роналду оформил дубль в предыдущем матче Лиги Чемпионов АФК и также записал голевую передачу.

Таким образом, португальский нападающий за 13 матчей забил 14 голов и отдал семь ассистов за "Аль-Насср". По системе "гол+пас" у Роналду 21 голевая акция.

В декабре 2022 года было объявлено о подписании 2,5-летнего контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Как сообщал Фабрицио Романо из The Guardian, португалец получил самую высокую футбольную зарплату в истории - 200 миллионов евро в год.

Это включает гарантированную футбольную зарплату в размере 90 миллионов евро в год, а также коммерческие и спонсорские сделки, которые увеличили его общий годовой доход до 200 миллионов евро.

Согласно сообщениям, ему также был выплачен бонус за подписание контракта в размере 100 миллионов евро. По словам Романо, Роналду отказался от предложения перейти в "Спортинг Канзас-Сити", чтобы присоединиться к "Аль-Наср".

Напомним, "Аль-Насср" победил в Лиге Чемпионов АФК со счётом 4:3.