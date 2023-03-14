Роналду ярко отреагировал на выход "Аль-Насра" в полуфинал Кубка страны
Новости футбола Сегодня, 17:20
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Кубка Саудовской Аравии благодаря победе над “Абхой” (3:1).
“Отличная победа, команда! Мы вышли в полуфинал 💪🏼💛💙”, – написал футболист в инстаграме.
В этой встрече португалец провел на поле 87 минут, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку.
В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” девять матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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