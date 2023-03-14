Роналду "заставят" посетить Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду обязан посетить Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии.

Дело в том, что посещение мероприятия прописано в контракте футболиста с командой.

Отметим, что этап Формулы-1 в Саудовской Аравии пройдёт с 17 по 19 марта.

До этого Роналду уже бывал на Гран-при Формулы-1. Это случалось в Монако в 2019 году.