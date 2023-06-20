Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Португалии на выезде обыграла сборную Исландии со счетом 1:0.

Единственный гол в конце матча забил Криштиану Роналду.

Исландия – Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Роналду, 89 - 0:1

Исландия: Рунарссон, Фридрикссон (Сампстед, 79), Ингасон, Паульссон, Магнуссон, Виллумссон, Гудмундссон, Траустасон (Йоуханнессон, 75), Гудмундссон, Финнбогасон (Магнуссон, 75), Торстейнссон (Харальдссон, 79).

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Данилу (Отавио, 84), Канселу (Геррейру, 67), Фернандеш (Витинья, 84), Бернарду Силва (Жота, 90), Невеш (Инасиу, 67), Леау, Роналду.

Удаление: Виллумссон (80).