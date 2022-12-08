Роналду не подчинился требованию тренера сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не выполнил требование главного тренера команды Фернанду Сантуша, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист отказался тренироваться с футболистами, которые начинали в запасе матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1). Вместо этого форвард отправился заниматься с игроками, которые вышли в основном составе в этой встрече.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хотел уехать с чемпионата мира, так как его оставили в запасе на матч со Швейцарией. На ЧМ-2022 португалец провел четыре матча и забил один гол с пенальти.

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