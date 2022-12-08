"Реал" согласовал трансфер бразильского таланта за 60 млн евро

Мадридский “Реал” согласовал трансфер 16-летнего нападающего “Палмейраса” Эндрика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб заплатит за футболиста 60 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов евро за счет бонусов. Форвард присоединится к “Реалу” в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

Эндрик является воспитанником “Палмейраса”. За главную команду он провел семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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