"Реал" согласовал трансфер бразильского таланта за 60 млн евро
Новости футбола Сегодня, 12:55
Мадридский “Реал” согласовал трансфер 16-летнего нападающего “Палмейраса” Эндрика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, королевский клуб заплатит за футболиста 60 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов евро за счет бонусов. Форвард присоединится к “Реалу” в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.
Эндрик является воспитанником “Палмейраса”. За главную команду он провел семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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