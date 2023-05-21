Роналду может перейти в "Баварию"

Немецкий бизнесмен Маркус Шон вызвался профинансировать переход в “Баварию” нападающего “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Abendzeitung.

По сведениям источника, Шон обратился к генеральному директору немецкого клуба Оливеру Кану c предложением оплатить трансфер португальца. Кроме того, бизнесмен готов взять на себя часть зарплаты форварда. Взамен Шон хочет получать процент от дохода от продажи футболок Роналду.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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