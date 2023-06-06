Роналдо рассказал, будет ли продавать "Вальядолид" после вылета из Примеры

В последнем туре чемпионата Испании “Вальядолид” не смог победить “Хетафе” и вылетел из Примеры.

Даже несмотря на провальный сезон, владелец клуба легендарный Роналдо заявил, что не собирается продавать клуб и намерен добиться успеха.

В интервью итальянскому агентству ITASportPress он сказал:

“Я получал предложения о продаже клуба, но я не думал об этом. Я не оставлю своего детища до тех пор, пока не достигну поставленных целей. Сейчас я еще более решительно настроен на работу в клубе”.