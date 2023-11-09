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Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию

Новости футбола Сегодня, 15:00
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию

В четвертом туре Лиги Европы состоялся матч между Ромой и Славией. Игра состоялась 9 ноября и проходила в Чехии. В предыдущей встрече "волки" победили 2:0.

В первом тайме Славия была намного активнее. Рома, в свою очередь, играла от обороны, но команда Моуриньо не нанесла ни одного удара в створ или сторону ворот соперника. Во втором тайме Славия начала играть еще активнее и смогла превратить свое давление в забитый мяч. На 50-й минуте Вацлав Юречка отметился забитым голом за свой коллектив.

Славия и не думала отступать. Они отдали мяч Роме, но выскакивали в опасные контратаки. Этот план сработал, на 74-й минуте Лукаш Масопуст поставил точку в матче, сделав счет 2:0.

Славия побеждает и выходит на первое место в группе G с 9 очками. Рома имеет то же количество зачетных пунктов, но опустилась на вторую строчку из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

К слову, в этой игре Ромелу Лукаку прервал свою голевую серии в Лиге Европы, которая была рекордной в этом турнире. Нападающий забивал 13 матчей подряд, начиная с 2014 года. За этот период он забил 17 голов.

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