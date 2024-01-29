Рома одерживает вторую победу под руководством нового тренера

В заключительном матче 22 тура Серии А Рома поехала в гости к Салернитане. Игра прошла в понедельник, 22 января.

В первой половине Романа намного больше владела мячом (74% против 26%), но они нанесли только два удара в сторону ворот и ни одного в створ. Салернитана также не ответила ничем голевым.

После перерыва Рома быстро вышла вперед, на 51-й минуте Паоло Дибала реализовал пенальти. Ровно через 15 минут счет стал 2:0. Лоренцо Пеллегрини отметился забитым мяч и удвоил преимущество гостей. Салернитана смогла ответить своим голом через четыре минуты, но этого было недостаточно.

Рома одержала минимальную победу над своим соперником. Это уже вторая подряд победа для "волков" под руководством Де Росси.

Серии А. 22 тур

Салернитана - Рома - 1:2

Голы: 0:1 - 51 Дибала, 0:2 - 66 Пелегрини, 1:2 - 70 Кастанос