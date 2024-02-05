Рома одерживает третью подряд победу под руководством Де Росси

В заключительном матче 23 тура Серии А Рома на своем поле принимала Кальяри. Игра прошла в понедельник, 5 февраля.

"Волки" открыли счет уже на второй минуте матча. Пеллегрини отметился забитым мячом и вывел Рому вперед. Через 21 минуту Паоло Дибала удвоил преимущество римлян. Рома ушла на перерыв при комфортном преимуществе.

После перерыва "волки" забили третий мяч. Паоло Дибала реализовал пенальти и записал в свой актив дубль. Точку в матче, в итоге, поставил 18-летний Дин Хейсен, забивший четвертый гол в этой игре.