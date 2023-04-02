"Рома" Моуринью одержала крупную победу в Серии А

В матче 28-го тура чемпионата Италии римская “Рома” на своем поле разгромила генуэзскую “Сампдорию” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Джорджиньо Вейналдума, Пауло Дибалы и Стефана Эль-Шаарави. Гости почти весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Джейсона Мурильо.

“Рома”, набрав 50 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Сампдория” с 15 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

“Рома” – “Сампдория” - 3:0 (0:0)

Голы: Вейналдум, 57 - 1:0, Дибала, 88 (с пенальти) - 2:0, Эль-Шаарави, 90 - 3:0

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Льоренте, Спинаццола, Вейналдум, Матич, Пеллегрини (Сольбаккен, 80), Залевски (Челик, 87), Эль-Шаарави, Дибала, Абрахам (Белотти, 58).

“Сампдория”: Равалья, Дзаноли (Хесе, 89), Мурильо, Амионе, Ауджелло, Ринкон (Паолетти, 67), Джуричич, Уинкс (Малагрида, 89), Кюизанс (Мурру, 55), Лерис, Габбьядини (Ламмерс, 67).

Удаление: Мурильо (52).

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