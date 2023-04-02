"Лацио" уверенно обыграл клуб Берлускони

В матче 28-го тура чемпионата Италии “Лацио” на выезде обыграл “Монцу” со счетом 2:0.

Победу римскому клубу принесли голы Педро и Сергея Милинкович-Савича.

“Лацио”, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. “Монца” с 34 очками осталась на 13-й позиции.

“Монца” – “Лацио” - 0:2 (0:1)

Голы: Педро, 13 - 0:1, Милинкович-Савич, 56 - 0:2

“Монца”: Ди Грегорио, Донати, Мари, Марлон (Антов, 59), Карлос Аугусто, Сенси, Мачин (Барберис, 80), Ровелла (Кольпани, 59), Чурриа, Капрари (Гюткьяер, 71), Петанья (Мота, 59).

“Лацио”: Проведель, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто (Башич, 71), Катальди (Весино, 71), Милинкович-Савич, Ладзари (Пеллегрини, 83), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Иммобиле, 65).

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