Главная Новости "Лацио" уверенно обыграл клуб Берлускони

"Лацио" уверенно обыграл клуб Берлускони

Новости футбола Сегодня, 10:55
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Италии “Лацио” на выезде обыграл “Монцу” со счетом 2:0.

Победу римскому клубу принесли голы Педро и Сергея Милинкович-Савича.

“Лацио”, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. “Монца” с 34 очками осталась на 13-й позиции.

“Монца” – “Лацио” - 0:2 (0:1)
Голы: Педро, 13 - 0:1, Милинкович-Савич, 56 - 0:2

“Монца”: Ди Грегорио, Донати, Мари, Марлон (Антов, 59), Карлос Аугусто, Сенси, Мачин (Барберис, 80), Ровелла (Кольпани, 59), Чурриа, Капрари (Гюткьяер, 71), Петанья (Мота, 59).

“Лацио”: Проведель, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто (Башич, 71), Катальди (Весино, 71), Милинкович-Савич, Ладзари (Пеллегрини, 83), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Иммобиле, 65).

Не пропустите: “Ювентус” обыграл “Верону” в Серии А.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Лацио Монца Серия А Италия
Популярные новости
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:15 Шесть голов: "Реал" уничтожил аутсайдера Ла Лиги
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 08:31 Киевское "Динамо" обыграло аутсайдера УПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:57 "Барселона" разгромила худшую команду Ла Лиги
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:27 "Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче лидеров Бундеслиги
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:43 "Арсенал" крупно победил в матче АПЛ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 29 мар 2023, 13:54 Месси готов на существенный шаг ради перехода в "Барселону"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:30 "Лестер" уволил главного тренера Новости футбола Сегодня, 12:15 Шесть голов: "Реал" уничтожил аутсайдера Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 11:55 “Металлист 1925” – “Днепр-1” - 0:3 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:42 “Львов” – “Динамо” – 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:32 "Кельн" не смог победить в домашнем матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:15 "Вест Хэм" одержал домашнюю победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 10:55 "Лацио" уверенно обыграл клуб Берлускони Новости футбола Сегодня, 10:42 "Фейеноорд" победил в дерби и упрочил лидерство в Эредивизии Новости футбола Сегодня, 10:30 "Заря" одержала крупную победу в УПЛ Новости футбола Сегодня, 10:15 "Шахтер" упустил победу в гостевом матче УПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико - Бетис 2 апреля 2023 года Футбол 03 апр 2023 Прогноз на матч Эмполи - Лечче 3 апреля 2023 года Футбол 03 апр 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Торино 3 апреля 2023 года Футбол 04 апр 2023 Прогноз на матч Лидс - Ноттингем Форест 4 апреля 2023 года Футбол 04 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Ливерпуль 4 апреля 2023 года