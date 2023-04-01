"Ювентус" обыграл аутсайдера Серии А
Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на своем поле обыграл “Верону” со счетом 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте забил Мойсе Кин.
“Ювентус”, набрав 44 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Верона” с 19 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
“Ювентус” – “Верона” - 1:0 (0:0)
Гол: Кин, 55 - 1:0
“Ювентус”: Щесны, Данило, Бремер, Гатти, Де Шильо, Куадрадо (Костич, 66), Локателли, Фаджоли, Барренечеа (Миретти, 46), Милик (Ди Мария, 60), Кин (Влахович, 60).
“Верона”: Монтипо, Фараони (Терраччано, 81), Чеккерини (Кабаль, 66), Давидович, Маньяни, Депаоли (Дойг, 67), Велозу (Верди, 66), Тамез, Дуда, Лазанья (Нгонж, 78), Гайч.
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