"Ювентус" обыграл аутсайдера Серии А

В матче 28-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на своем поле обыграл “Верону” со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Мойсе Кин.

“Ювентус”, набрав 44 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Верона” с 19 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

“Ювентус” – “Верона” - 1:0 (0:0)

Гол: Кин, 55 - 1:0

“Ювентус”: Щесны, Данило, Бремер, Гатти, Де Шильо, Куадрадо (Костич, 66), Локателли, Фаджоли, Барренечеа (Миретти, 46), Милик (Ди Мария, 60), Кин (Влахович, 60).

“Верона”: Монтипо, Фараони (Терраччано, 81), Чеккерини (Кабаль, 66), Давидович, Маньяни, Депаоли (Дойг, 67), Велозу (Верди, 66), Тамез, Дуда, Лазанья (Нгонж, 78), Гайч.

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