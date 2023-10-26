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Рома и Брайтон победили своих соперников с одинаковым счетом

Новости футбола Вчера, 17:08
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Рома и Брайтон победили своих соперников с одинаковым счетом Рома и Брайтон победили своих соперников с одинаковым счетом

Спасибо за информацию. Вот перевод на русский:

В группе B, в рамках третьего тура Лиги Европы, "Брайтон" принимал "Аякс" на своем поле. "Рома", в свою очередь, сыграла против "Славии" в своей группе G.

"Брайтон" - "Аякс" - 2:0

В первом тайме "Брайтон" полностью переиграл нидерландцев и не дал им ничего сделать на поле. За 45 минут английская команда нанесла десять ударов по воротам и пять в створ. Один из таких ударов завершился голом на 42-й минуте. Автором забитого мяча стал Жуан Педро.

На старте второго тайма "Аякс" снова пропустил. Ансу Фати воспользовался передачей Адингры и удвоил преимущество хозяев. В целом, после перерыва, преимущество "Брайтона" не было настолько великим, но это не помешало им одержать победу.

"Брайтон" набирает три очка, теперь у них в сумме - четыре. Они занимают третье место в своей группе.

"Рома" - "Славия Прага" - 2:0

Команда Жозе Моуриньо в стартовые 20 минут решила все вопросы. На первой же минуте Эдоардо Бове открыл счет, а на 17-й Ромелу Лукаку удвоил преимущество "волков". "Славия" была ошеломлена таким началом и ничего не смогла противопоставить.

После перерыва чехи выровняли игру, но это совершенно не помогло. "Рома" спокойно справляется со "Славией" и на данный момент без потерь идет по групповому этапу Лиги Европы.

Лига Европы. Третий тур

  • Группа B

"Брайтон" - "Аякс" - 2:0
Голы: 1:0 - 42 Жуан Педро, 2:0 - 53 Фати

  • Группа G

"Рома" - "Славия"
Голы: 1:0 - 1 Бове, 2:0 - 17 Лукаку

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Рома Брайтон Славия Прага Аякс Лига Европы
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