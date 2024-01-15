Рома готова прервать аренду полузащитника ПСЖ. Париж не желает брать игрока обратно

Рома готова попрощаться с один из игроков уже в нынешнее трансферное окно.

По сообщению инсайдера Фабрицио Романо, римляне хотят, чтобы Ренату Саншеш нашел себе новый клуб. ПСЖ, которому принадлежат права на 26-летнего португальца, готовы прервать аренду только в случае хорошего предложения по полузащитнику.

В то же время, Романо добавил, что по состоянию на сейчас в парижский клуб португалец не вернется.

В нынешнем сезону Саншеш получил от Жозе Моуриньо только 228 минутигрового времени в девяти матчах: пять – в Серии А, в котором он забил один гол, и четыре – в Лиге Европы. Там он результативных действий не совершил.

Аренда португальца в Рому рассчитана до конца сезона, а с ПСЖ Саншеш связан трудовым контрактом до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что парижане готовы подписать центрального защитника Диего Льоренте, который выступает за римский клуб на правах аренды, но принадлежит английскому Лидсу.